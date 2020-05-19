Avrupa'da bir lig daha tescil edildi!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Galler, pandemi nedeniyle ligleri tescil ederek lider konumda bulunan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah's Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Covid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

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