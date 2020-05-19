20 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Avrupa'da bir lig daha tescil edildi!

Avrupa'da bir lig daha tescil edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan Galler, pandemi nedeniyle ligleri tescil ederek lider konumda bulunan Connah’s 'ın şampiyon ilan edildiğini duyurdu.

Galler Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah's 'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Covid-19 salgını sebebiyle daha önce ülkeleri , , ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

Premier Lig'de corona virüsü şoku! haberin devamı


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