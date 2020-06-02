02 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Nuri Şahin'den kötü haber! Sezonu kapattı...

Milli yıldızdan kötü haber! Sezonu kapattı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

Bundesliga ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu ’in yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

forması giyen milli futbolcu 'in yaşadığı kalça sakatlığından dolayı sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi. Ayrıca sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle yollarının ayrılma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi.

"BİR DAHA OYNAYAMAYACAK"

Yaşadığı kalça sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalarda uzak olan Werder Bremen'in Türk futbolcusu Nuri Şahin'in sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyeceği ifade edildi. Alman Bild Gazetesinde yer alan habere göre milli futbolcu hakkında açıklamalarda bulunan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, "Ne yazık ki, Nuri'nin kalça yaralanması daha kötü olduğu ortaya çıktı, bu yüzden bu sezon bir daha oynamayacak" ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME ZOR

Ayrıca takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şahin ile Spor Direktör Frank Baumann'ın geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdiği ancak mevcut şartlarda yeni sözleşmenin zor olduğu vurgulandı.

Söz konusu haberde 'den 'nin, Nuri Şahin ile yakından ilgilendiği ve Bremen'in eski kaptanı olan sarı-lacivertli oyuncu Max Kruse'nin bu transferde önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekildi.

Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe... haberin devamı

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