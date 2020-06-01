Dünya devleri Tonali'nin peşinde! "Nasser Al Khelaifi bugün bile bana mesaj attı"

Brescia'da gösterdiği performansla dünya devi kulüplerin radarına giren Tonali hakkında Brescia başkanı Cellino açıklamada bulundu. Cellino, PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi'nin Tonali'yi PSG'de görmek istediğini, ancak Tonali'nin hedefinde Juventus veya İnter'e gitmek olduğunu açıkladı.

Brescia Başkanı Massimo Cellino gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Football Italia'nın haberine göre Cellino, PSG'nin sahibi olan Nasser Al Khelaifi'nin Sandro Tonali'yi PSG'de görmek istediğini belirterek, "Bugün bile bana mesaj attı ama Sandro, Fransa yerine Juventus veya Inter'e gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

TONALI İÇİN DÜNYA DEVLERİ DEVREDE

Performansıyla dikkatleri üzerine toplayan Brescia'nın genç yıldızı Tonali'nin geleceği hakkında konuşan Brescia başkanı Massimo Cellino, "Napoli 40 milyon Euro verdi. Barcelona ise 65 milyon Euro + 2 futbolcu teklif etti." ifadelerini kullandı.

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