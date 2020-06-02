02 Haziran 2020, Salı

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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, özellikle ligin ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlardan sonra zirve yarışına havlu atmıştı. Liglere verilen aradan faydalanarak gelecek sezonun kadro planlamasını yapmak isteyen sarı-lacivertliler, birçok ismi gündemine almıştı. Sarı Kanarya'nın listesinde bulunan oyunculardan birisi de Nuri Şahin. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 09:36
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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Fenerbahçe yeniden start verilecek olan Süper Lig'e hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, ligin ikinci yarısında Trabzonspor karşılaşması ile başlayan ve daha sonra üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasından uzaklaşmıştı.

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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Bu nedenle önceliğini Ziraat Türkiye Kupası'na verecek olan Fenerbahçe, 16 Haziran'da Trabzonspor ile Ülker Stadı'nda rövanş mücadelesine çıkacak.

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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Fenerbahçe'de 'sezonun maçı' olarak görülen Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklar sürerken, yönetim de var gücüyle transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olacağı Fenerbahçe'de, hedefteki isim Nuri Şahin'di. Kanarya, futbolu bıraktıktan sonra yöneticilik yapmak isteyen yıldız futbolcuyu biraz da bu nedenden dolayı takımda istiyordu.

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Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Ancak Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin istediği Nuri Şahin için Werder Bremen de kapıları kapatmadı.

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