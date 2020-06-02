Ön görüşme gerçekleşti! Fenerbahçe ve Nuri Şahin...

Fenerbahçe yeniden start verilecek olan Süper Lig'e hazırlanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, ligin ikinci yarısında Trabzonspor karşılaşması ile başlayan ve daha sonra üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk potasından uzaklaşmıştı.