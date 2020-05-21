21 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga'nın başlayacağı tarih belli oldu

La Liga'nın başlayacağı tarih belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Başkanı , ligin Cuma günü Sevilla - derbisiyle başlaması yönünde karar alındığını açıkladı.

Tüm dünyada corona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan 'da, bu sebeple ara verilen Birinci Futbol Ligi'nin () başlayacağı tarih belli oldu.

La Liga Cuma günü oynanacak Sevilla- maçıyla başlayacak. La Liga Başkanı 'ın 28 Mayıs'ta resmi maç takvimini kulüplere iletileceği öğrenildi.

CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ

La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.

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TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.

Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.

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