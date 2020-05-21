La Liga'nın başlayacağı tarih belli oldu

Tüm dünyada corona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya'da, bu sebeple ara verilen Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) başlayacağı tarih belli oldu.

La Liga 12 Haziran Cuma günü oynanacak Sevilla-Real Betis maçıyla başlayacak. La Liga Başkanı Javier Tebas'ın 28 Mayıs'ta resmi maç takvimini kulüplere iletileceği öğrenildi.

CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ: VİDEO TEMAS SİSTEMİ

La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "Video Temas Sistemi (VTS)" kullanılacak.

TEMAS ETTİĞİ KİŞİLER BELİRLENECEK

Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.

Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.

Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran gününü vermişti.

DİĞER