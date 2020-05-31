31 Mayıs 2020, Pazar

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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezon başında bonservisi alınan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic ile yolları ayırma planları yapan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun alternatifini buldu. Son dakika Beşiktaş haberleri...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 12:36
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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı.

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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda sonuna kadar zirve yarışının içinde bulunacak bir kadro kurmayı isteyen Kara Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyacak.

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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

Bu doğrultuda dört koldan oyuncu arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, iç ve dış transferde büyük değişiklikler yapma kararı aldı.

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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

İlk olarak Liverpool'dan kiralanan Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Alman kalecinin ardından birçok isimle daha yollarını ayıracak.

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Beşiktaş transferi bedavaya bitiriyor! Ljajic'in yerine gelecek

Siyah-beyazlılarda gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerin başında ise Adem Ljajic geliyor.

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