Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle ara verilen İngiltere Premier Lig'in başlangıç tarihi belli oldu. Ada'da futbol 17 Haziran'da başlıyor.

20 kulüp, ligi tekrar başlatma konusunda karar aldı ve 17 Haziran tarihini başlangıç olarak belirledi. Son hazırlıklar ve protokolleri belirleyen Premier Lig kulüpleri, olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe ligi bu tarihte başlatmak ve sona erdirmek konusunda anlaşma sağladı.

17 Haziran Çarşamba günü Sheffield United ile Aston Villa, Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek.

Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.

Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.

DİĞER