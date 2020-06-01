01 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Köln 2-4 RB Leipzig | MAÇ SONUCU

Köln - RB Leipzig maçında gol yağmuru!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 Giriş Tarihi: 01.06.2020

Bundesliga'nın 29. haftasında RB , deplasmanda Köln'ü mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada , 38. dakikada , 50. dakikada ve 57. dakikada Olmo kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 7. dakikada ve 55. dakikada Modeste'den geldi.

Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB , RheinEnergieStadion'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini mağlup ederek son üç maçta ikinci galibiyetini aldı.

Leipzig'e galibiyeti getiren goller 20. dakikada Patrick , 38. dakikada Christopher , 50. dakikada Timo ve 57. dakikada Dani Olmo'dan geldi. Köln'ün 7. dakikada Jhon ve 55. dakikada Anthony Modeste ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

RB Leipzig bu sonuçla puanını 58'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. mağlubiyetini alan Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında RB Leipzig, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Paderborn'u ağırlayacak. Köln ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Augsburg deplasmanına konuk olacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalya Serie A'da fikstür açıklandı İtalya Serie A'da fikstür açıklandı
Dünya devleri Tonali'nin peşinde! Dünya devleri Tonali'nin peşinde!
Beşiktaş'ta devam etmemişti! Kagawa... Beşiktaş'ta devam etmemişti! Kagawa...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör