Bundesliga: Köln 2-4 RB Leipzig | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 29. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Köln'ü 4-2 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Schick, 38. dakikada Nkunku, 50. dakikada Werner ve 57. dakikada Olmo kaydetti. Ev sahibi takımın golleri ise 7. dakikada Cordoba ve 55. dakikada Modeste'den geldi.
Bundesliga'nın 29. haftasında Köln ile RB Leipzig, RheinEnergieStadion'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 4-2 mağlup ederek son üç maçta ikinci galibiyetini aldı.
Leipzig'e galibiyeti getiren goller 20. dakikada Patrick Schick, 38. dakikada Christopher Nkunku, 50. dakikada Timo Werner ve 57. dakikada Dani Olmo'dan geldi. Köln'ün 7. dakikada Jhon Cordoba ve 55. dakikada Anthony Modeste ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
RB Leipzig bu sonuçla puanını 58'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 15. mağlubiyetini alan Köln ise 34 puanla 11. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 30. haftasında RB Leipzig, 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da Paderborn'u ağırlayacak. Köln ise 7 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da Augsburg deplasmanına konuk olacak.
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