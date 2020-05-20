20 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Aritz Aduriz 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı

Aritz Aduriz kariyerini noktaladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 Giriş Tarihi: 20.05.2020

'nun yıldız futbolcusu , 39 yaşında futbolu bıraktığını futbolseverlere sosyal medyadan duyurdu. Aduriz'in kariyeri merak konusu oldu.

'nun yıldız ismi , profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Aduriz, hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak.Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod. Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

ADURİZ'İN FUTBOL KARİYERİ

Aritz Aduriz, İspanyol ekibinde 405 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 172 gol, 49 asistlik performans gösterdi. Aduriz futbol kariyeri boyunca Athletic Bilbao, , Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giydi. Aduriz, 13 kez formasını terletti. Aritz Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.

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