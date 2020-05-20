Aritz Aduriz 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
Athletic Bilbao'nun yıldız futbolcusu Aritz Aduriz, 39 yaşında futbolu bıraktığını futbolseverlere sosyal medyadan duyurdu. Aduriz'in kariyeri merak konusu oldu.
Athletic Bilbao'nun yıldız ismi Aritz Aduriz, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.
Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum (artık yeter) dedi. Bir çok kez, (sen karar vermeden futbol seni bırakır) diye söyledim. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak.Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye deva etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod. Hayal ettiğimiz sonları unutalım çünkü veda etmek için zamanımız olacak." diyerek, kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
ADURİZ'İN FUTBOL KARİYERİ
Aritz Aduriz, İspanyol ekibinde 405 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 172 gol, 49 asistlik performans gösterdi. Aduriz futbol kariyeri boyunca Athletic Bilbao, Valencia, Mallorca ve Valladolid kulüplerinde forma giydi. Aduriz, 13 kez Milli Takım formasını terletti. Aritz Aduriz, lig, ulusal ve uluslararası turnuvalarda toplam 773 maçta 285 gol attı.
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