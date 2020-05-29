29 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Vergi kaçakçılığı ile suçlanan Diego Costa hapis yatabilir!

Diego Costa hapis yatabilir!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

'in dünyaca ünlü yıldız forveti vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor. Deneyimli forvet 'ye olduğu dönemde bazı evraklar ve ödemelerle ilgili bilgileri vermediği gerekçesiyle mahkemeye çıkacak. Diego Costa hapis yatabilir.

'in yıldız forveti vergi kaçakçılığı ile suçlanuyor. Sky Sports'un haberine göre, 'ye olduğu dönemde gerekli bazı evrakları ve ödemelerle ilgili bilgileri paylaşmayan yıldız futbolcu hapis cezası alabilir. Diego Costa 1 milyon euro'nun üzerinde bir vergi kaçırdığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasıyla yargılanacak.

MAHKEMESİ 4 HAZİRAN'DA

Diego Costa'nın yargılanacağı mahkeme tarihi 4 Haziran olarak belirlendi. Savcılar, 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay hapis cezası almasının dışında 507 bin 208 euro ceza almasını istedi. Mahkeme 4 Haziranda, 11 Haziran'da başlayacak.

2 YILIN ALTINDA ŞİDDET İÇERMEYEN SUÇA PARA CEZASI

Diego Costa'nın hapisten kurtulması büyük olasılık olarak görülüyor. Emsallerine bakıldığında, İspanya'da 2 yılın altında şiddet içermeyen suçlar genellikle para cezasına çevriliyor. Costa'nın hapis cezasından kurtulması için 500 bin euro cezanın yanı sıra 36 bin 500 euro ödemesi gerekiyor.

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