Vergi kaçakçılığı ile suçlanan Diego Costa hapis yatabilir!
Atletico MAdrid'in dünyaca ünlü yıldız forveti Diego Costa vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor. Deneyimli forvet Chelsea'ye transfer olduğu dönemde bazı evraklar ve ödemelerle ilgili bilgileri vermediği gerekçesiyle mahkemeye çıkacak. Diego Costa hapis yatabilir.
Atletico Madrid'in yıldız forveti Diego Costa vergi kaçakçılığı ile suçlanuyor. Sky Sports'un haberine göre, Chelsea'ye transfer olduğu dönemde gerekli bazı evrakları ve ödemelerle ilgili bilgileri paylaşmayan yıldız futbolcu hapis cezası alabilir. Diego Costa 1 milyon euro'nun üzerinde bir vergi kaçırdığı gerekçesiyle 6 ay hapis cezasıyla yargılanacak.
MAHKEMESİ 4 HAZİRAN'DA
Diego Costa'nın yargılanacağı mahkeme tarihi 4 Haziran olarak belirlendi. Savcılar, 31 yaşındaki futbolcunun 6 ay hapis cezası almasının dışında 507 bin 208 euro ceza almasını istedi. Mahkeme 4 Haziranda, La Liga 11 Haziran'da başlayacak.
2 YILIN ALTINDA ŞİDDET İÇERMEYEN SUÇA PARA CEZASI
Diego Costa'nın hapisten kurtulması büyük olasılık olarak görülüyor. Emsallerine bakıldığında, İspanya'da 2 yılın altında şiddet içermeyen suçlar genellikle para cezasına çevriliyor. Costa'nın hapis cezasından kurtulması için 500 bin euro cezanın yanı sıra 36 bin 500 euro ödemesi gerekiyor.
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