29 Mayıs 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'ndan Aldin Türkeş hamlesi

Bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe'ye dev forvet...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2020

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , genç ve yetenekli isimlerin peşine düştü. Sarı lacivertli ekipte Sportif Direktör olması beklenen , ’in 1.93’lük Boşnak santrforu Aldin Türkeş’in menajeri ile dirsek temasına geçti.

Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda genç yeteneklerin de peşinde olan , 'nin 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.

Boşnak asıllı kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.



TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU

U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında 'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A için ise şu an davet bekliyor.
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