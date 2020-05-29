29 Mayıs 2020, Cuma
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Emre Belözoğlu Boşnak asıllı kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.
TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU
İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.
Emre Belözoğlu'ndan Aldin Türkeş hamlesi
Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç ve yetenekli isimlerin peşine düştü. Sarı lacivertli ekipte Sportif Direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, Luzern’in 1.93’lük Boşnak santrforu Aldin Türkeş’in menajeri ile dirsek temasına geçti.
Golcü arayışı içinde olan ve aynı zamanda genç yeteneklerin de peşinde olan Fenerbahçe, Luzern'nin 24 yaşındaki 1.93'lük forveti Aldin Türkeş'in peşine düştü.
Emre Belözoğlu Boşnak asıllı kulenin menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun bonservisinin 800 bin Euro civarında olduğu öğrenildi.
TÜRKEŞ'İN SON KARARI BOSNA HERSEK OLDU
İsviçre U20, U19 ve U18 takımlarında defalarca forma giyen Aldin Türkeş, sonrasında Bosna Hersek'i tercih etti Bosna U21 takımının formasını giydi. A Milli Takım için ise şu an davet bekliyor.
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