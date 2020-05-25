Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Jurgen Klopp istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen A Milli Takımı'mızın yıldız ismi Çağlar Söyüncü için dünya devleri sıraya girdi. son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'da Van Dijk'ın yanına güçlü bir partner arayan Liverpool, Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı. Jurgen Klopp'un Çağlar Söyüncü'yü ısrarla istediği belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren Çağlar Söyüncü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen Jurgen Klopp, Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, Real Madrid ve Manchester City'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin Liverpool olabileceği iddia edildi.

KLOPP'UN LİSTESİNDE İKİ İSİM DAHA VAR

İngiliz devi Liverpool'un transfer listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.

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