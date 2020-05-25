25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü Liverpool yolunda! Jurgen Klopp istiyor

Çağlar dünyaca ünlü teknik adamın listesinde!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

ekiplerinden Leicester City forması giyen A Milli Takımı'mızın yıldız ismi için dünya devleri sıraya girdi. son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool'da Van Dijk'ın yanına güçlü bir partner arayan Liverpool, Çağlar Söyüncü'ye kancayı taktı. 'un Çağlar Söyüncü'yü ısrarla istediği belirtildi.

'de bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan ve Avrupa devlerinin listesine giren için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek isteyen , Çağlar için tüm şartların zorlanmasını istedi. İngiliz basınında yer alan haberlerde Barcelona, ve 'nin istediği bilinen Çağlar Söyüncü'nün ilk tercihinin Liverpool olabileceği iddia edildi.

KLOPP'UN LİSTESİNDE İKİ İSİM DAHA VAR

İngiliz devi Liverpool'un listesindeki diğer iki ismin ise Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho ve Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu Marcos Llorente olduğu belirtildi.

Çağlar'ın menajerinden transfer açıklaması! Barcelona ve PSG... haberin devamı

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