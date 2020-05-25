26 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Diego Simeone eleştirilere yanıt verdi! Arda Turan...

Diego Simeone eleştirilere yanıt verdi! Arda Turan...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.05.2020

ekiplerinden Atletico Madrid'i çalıştıran teknik direktör , defansif oynattığı yönündeki eleştirilere cevap verirken, eski öğrencisi üzerinden bir örnekte bulundu.

ekiplerinden Atletico Madrid'de teknik direktör , Fox Sports'a açıklamalarda bulundu. Simeone, kendisi hakkında sıkça kullanılan 'defans futbolu oynatıyor' sözlerine ise flaş yanıtlar verdi.

Defans yapmayı her takımının beceremediğini dile getiren Simeone, "Herkes bizim defansif bir oyun oynadığımızı söylüyor. Hergün harika oyuncuları görüyoruz ancak bunların çok azı defans yapmayı biliyor. Kazananlar, iyi defans yapan takımlardır. Bu işin anahtarı defans. Büyük takımlar iyi hücum oyuncularına sahip olabilir ancak önemli olan nasıl defans yapacağını bilmektir. Düşünün, kaç takım gerçekten iyi savunma yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Atletico'da ilk döneminde birçok hücumcu oynatmasına rağmen aynı eleştirilere maruz kaldığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Atletico'daki ilk takımımda Diego, , Falcao ve Adrian'ı birlikte oynatıyordum ve bununla birlikte Juanfran ve Filipe gibi iki hücumcu bek oyuncumuz vardı ve insanlar bize defansif diyordu." dedi.

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