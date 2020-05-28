28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu!

Resmen açıklandı! İşte Serie A'nın başlama tarihi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 28.05.2020

Federasyonu, corona virüsü salgını sebebiyle mart ayında ertelenen İtalya Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.

13 HAZİRAN'DA KUPA MAÇLARI

Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.

Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.

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