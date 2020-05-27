La Liga ne zaman başlıyor? İşte La Liga'nın başlangıç tarihi
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen liglerden İspanya La Liga'nın ne zaman başlanacağı belirsizliğini korurken flaş bir haber geldi. İşte La Liga için açıklanan o tarih...
Covid-19 pandemisi sebebiyle duran La Liga, Sevilla - Real Betis maçıyla dönüş yapmaya hazırlanıyor.
La Liga başkanı Javier Tebas, 11 Haziran'daki Sevilla - Real Betis maçıyla ligi yeniden başlatmayı hedeflediklerini söylemişti. Tebas, "11 Haziran için geri dönüş planlarımız var. Sevilla derbisi ile başlamak istiyoruz. Önümüzdeki günlerde dört haftalık planı da açıklayabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
İspanya'da yayın yapan SPORT ise La Liga ile ilgili son tarih ve kararları duyuran bir haber yaptı. Buna göre La Liga'da maçlar 11 Haziran'da yeniden başlayacak ve 19 Temmuz'da tamamlanacak.
21 günlük tatil sonrası takımlar 10 Ağustos'ta toplanacak ve yeni sezon ise 12 Eylül'de başlayacak.
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