28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa menajeri Dean Smith'in babası yeni tip corona virüsünden (Covid-19) hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın acı günü! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

İngiltere takımlarından 'nın menajerliği yürüten 'in babası, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki 'in Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Kovid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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