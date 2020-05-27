27 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor! Corona virüsü sonrası...

Premier Lig yönetiminden flaş karar! İdmanlar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Son dakika gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ertelenen liglerden 'de karar çıktı. Premier Lig yönetimi, gereksiz müdahalelerden kaçınılması şartıyla kulüplerin temaslı antrenmanlara başlayabileceğini açıkladı.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, gruplar halinde çalışan oyuncuların temaslı antrenmanlara başlama önerisinin, kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edildiği duyuruldu.

Antrenmanlara dönüş protokolünde ikinci adımın atıldığı belirtilirken ligi yeniden başlatabilmek adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti. Ülkede futbol sezonunun devam edip etmeyeceği konusunda karar verilmesi beklenirken, oyuncular bireysel ve küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamıştı.

Premier Lig'de corona virüsü şoku! haberin devamı

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