Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor! Corona virüsü sonrası...

İngiltere Premier Lig'de 2 isimde daha corona virüsüne rastlandı. Yapılan açıklamaya göre, 19-22 Mayıs tarihleri arasında 996 kişiye test yapılırken, 2 pozitif vaka çıktı. Bu kişilerin 7 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.