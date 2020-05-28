28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal başkanı Chips Keswick emekli oldu!

Arsenal başkanı Chips Keswick emekli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.05.2020

ekiplerinden 'de başkanlık görevinde bulunan emekli oldu. Arsenal, sosyal medya hesaplarından Chips Keswick'in emekliye ayrıldığını duyurdu.

yönetim kurulunda yaklaşık 15 yıldır görev yapan 'in emekliliği kulüp tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Sir Chips'in Arsenal Futbol Kulübü'ne son 15 yıl içinde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak yaptığı her şey için büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüpteki kapsamlı deneyimi ve bilgisi Arsenal'e olan derin aşkı ile birleştiğinde onu mükemmel bir başkan yaptı. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı ve Emirates Stadyumu'nda maçlara döndüğümüzde her zaman çok hoş bir ziyaretçi olacak." ifadeleri kullanıldı.

CHİPS KESWİCK KİMDİR?

80 yaşındaki Chips Keswick, Keswick ailesinin bir parçası ve 14 Haziran 2013'ten beri Arsenal'in başkanıdır. William Keswick ve Mary Lindley'in oğlu olan Chips Keswick, aynı zamanda Henry Keswick'in de torunudur. Aix-Marseille Üniversitesi'nde okumuştur. Chips Keswick aynı zamanda "Sir" ünvanına sahiptir.

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