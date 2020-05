Arsenal başkanı Chips Keswick emekli oldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de başkanlık görevinde bulunan Chips Keswick emekli oldu. Arsenal, sosyal medya hesaplarından Chips Keswick'in emekliye ayrıldığını duyurdu.

Arsenal yönetim kurulunda yaklaşık 15 yıldır görev yapan Chips Keswick'in emekliliği kulüp tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamada, "Sir Chips'in Arsenal Futbol Kulübü'ne son 15 yıl içinde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak yaptığı her şey için büyük teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kulüpteki kapsamlı deneyimi ve bilgisi Arsenal'e olan derin aşkı ile birleştiğinde onu mükemmel bir başkan yaptı. Onunla çalışmak bir ayrıcalıktı ve Emirates Stadyumu'nda maçlara döndüğümüzde her zaman çok hoş bir ziyaretçi olacak." ifadeleri kullanıldı.

CHİPS KESWİCK KİMDİR?

80 yaşındaki Chips Keswick, Keswick ailesinin bir parçası ve 14 Haziran 2013'ten beri Arsenal'in başkanıdır. William Keswick ve Mary Lindley'in oğlu olan Chips Keswick, aynı zamanda Henry Keswick'in de torunudur. Aix-Marseille Üniversitesi'nde okumuştur. Chips Keswick aynı zamanda "Sir" ünvanına sahiptir.

DİĞER