24 Mayıs 2020, Pazar
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İngiltere Premier Lig'de corona virüsü şoku!
İngiltere Premier Lig'de 2 isimde daha corona virüsüne rastlandı. Yapılan açıklamaya göre, 19-22 Mayıs tarihleri arasında 996 kişiye test yapılırken, 2 pozitif vaka çıktı. Bu kişilerin 7 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.
Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Covid-19 testinden geçirildi.
Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.
Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde corana virüsüne rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.
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