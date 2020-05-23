24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü şoku!

Premier Lig'de corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

'de 2 isimde daha corona virüsüne rastlandı. Yapılan açıklamaya göre,  tarihleri arasında 996 kişiye test yapılırken, 2 pozitif vaka çıktı. Bu kişilerin 7 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.

'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre tarihlerinde 996 kişi Covid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde corana virüsüne rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

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