28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Fortuna Düsseldorf 2-1 Schalke 04 | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Kenan attı Düsseldorf kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Bundesliga'nın 28. haftasında milli futbolcularımız ve 'ın formasını giydiği , bir diğer milli futbolcular ve 'ın giydiği 04'ü 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren goller 63. dakikada Hennings ve 68. dakikada Kenan'dan gelirken, konuk ekibin tek golünü 53. dakikada McKennie kaydetti.

'nın 28. haftasında ile 04, Esprit Arena'da karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fortuna, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1^'lik skorla galip ayrılıp kümede kalma yolunda umutlarını son 6 haftaya taşıdı.

Schalke 04, ilk yarısı golsüz tamamlanan maçta Weston McKennie'nin 53. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Yediği golden sonra baskılarını artıran ev sahibi ekip, 63'te Rouwen Hennings ile eşitliği sağladı: 1-1.

Bu golden 5 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcu , attığı golle takımıan galibiyeti getiren isim oldu.

Ligde 4 maç sonra galibiyetle tanışan 16. sıradaki Fortuna Düsseldorf puanını 27'ye çıkarırken, Avrupa Ligi yolunda büyük bir darbe alan Schalke ise 37 puanda kaldı.

MİLLİ YILDIZLAR İLK 11'DE

Sakatlığını atlatan , Schalke 04'ün Fortuna Düsseldorf ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Fortuna Düsseldorf'ta ise ve Kenan Karaman 11'de forma giydi. Maça yedek kulübesinde başlayan ise 74. dakikada oyuna dahil oldu.

KENAN KARAMAN'DAN 6'NCI LİG GOLÜ

Geçen haftaki Köln maçının ardından Schalke'yi de boş geçmeyen Kenan Karaman, ligdeki toplam gol sayısını 6'ya yükseltti.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

RB Leipzig 2-2 Hertha
Augsburg 0-0 Paderborn
Union Berlin 1-1 Mainz 05
Hoffenheim 3-1 Köln

Gol düellosunda kazanan yok! haberin devamı

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