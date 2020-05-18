18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kızılay Kocaeli şubesi Merih Demiral'a teşekkür etti

Merih Demiral'a memleketinden teşekkür!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

Kariyerini Serie A ekiplerinden 'ta sürdüren Milli futbolcu , 'a bağışta bulunmuştu. Kızılay şubesi de bu bağışa karşılık yıldız oyuncuya pankartlı teşekkür etti.

'nın köklü klüplerinden 'ta oynayan milli yıldız , corona virüsü salgını nedeniyle Türk 'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler" yazılı pankart asıldı.

Milli oyuncu, uzun bir süre önce dizinden geçirdiği sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladığının müjdesini vermişti.


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