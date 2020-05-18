Kızılay Kocaeli şubesi Merih Demiral'a teşekkür etti

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta sürdüren Milli futbolcu Merih Demiral, Kızılay'a bağışta bulunmuştu. Kızılay Kocaeli şubesi de bu bağışa karşılık yıldız oyuncuya pankartlı teşekkür etti.

İtalya'nın köklü klüplerinden Juventus'ta oynayan milli yıldız Merih Demiral, corona virüsü salgını nedeniyle Türk Kızılay'ına 2 bin kolilik erzak yardımında bulundu.

Bunun üzerine İzmit'te bulunan Kızılay Kocaeli Şube binasına Merih Demiral'ın milli takım formasıyla verdiği asker selamı fotoğrafı ve "Bu zor günlerde Kocaeli'nin yanında durarak yapmış olduğu gıda kolisi bağışı için Karamürselli Merih Demiral'a sonsuz teşekkürler" yazılı pankart asıldı.

Milli oyuncu, uzun bir süre önce dizinden geçirdiği sakatlığın ardından geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladığının müjdesini vermişti.





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