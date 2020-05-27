28 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Gol düellosunda kazanan yok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri 24. dakikada Klostermann ve 68. dakikada Schick'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 9. dakikada Grujic ve 82. dakikada Piatek (p) kaydetti.

Almanya Ligi Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig ile , Arena'da karşı karşıya geldi. Üst sıralar için mücadelesini sürdüren ev sahibi takım rakibiyle 2-2 berabere kalarak Borussia Dortmund'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti.

Ev sahibi takımın golleri 24. dakikada Lukas Klostermann ve 68. dakikada Patrick Schick'ten gelirken, konuk takımın gollerini 9. dakikad Marko Grujic ve 82. dakikada Krzystof Piatek (p) kaydetti.

Öte yandan ev sahibi takımda Marcel Halstenberg, mücadelenin 83. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RB Leipzig bu sonuçla puanını 55'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Hertha Berlin ise puanını 35'e çıkararak 11. sırada kaldı.

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