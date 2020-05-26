Almanya Bundesliga corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında ilk geri dönen lig oldu. 28. hafta muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Werder Bremen evinde B. Mönchengladbach'ı ağırlayacak. Bu sezon oldukça iyi performans sergileyen B. Mönchengladbach, zor dönemler geçiren Werder Bremen'i yenmenin peşinde. Peki, Werder Bremen - B. Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da gözler dev maça çevrildi. Werder Bremen - B. Mönchengladbach bu hafta karşı karşıya geliyor.

WERDER BREMEN ÇIKIŞ ARIYOR

Bundesliga'da 28. hafta mücadelesinde Werder Bremen ile Borussia Mönchengladbach'ı evinde ağırlıyor. Zor bir dönemden geçen ve küme düşmemek için mücadele eden Werder Bremen, geçtiğimiz hafta Freiburg'u rahat geçmiş ve umutlanmıştı. 21 puan toplayarak küme düşmeme mücadelesi veren Werder Bremen çıkış arıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bu sezon oldukça iyi bir başlangıç yapan ve liderliğe kadar yükselen Borussia Mönchengladbach 52 puanla 5. sırada yer alıyor. M'Gladbach'ın hedefi ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

WERDER BREMEN'İN BAŞI SAKATLIKLARLA BELADA

Ev sahibi ekipte sakatlıkları devam eden Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro, Ömer Toprak, Niclas Fullkrug and Kevin Mohwald bu zorlu mücadelede yer alamayacak. Cezası bulunan Philipp Bargfrede de maçta forma giyemeyecek.

WERDER BREMEN - B. MÖNCHENGLADBACH MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Freidl, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Neuhaus, Benes; Thuram, Stindl, Hofmann, Plea

WERDER BREMEN - B. MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Weserstadion'da oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak. TRT Spor'dan yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

Werder Bremen'in Bundesliga'da Bayern Münih'in (22 maç) ardından en uzun süredir mağlup edemediği rakibi Borussia Mönchengladbach (8 maç; 2B 6M).

Mönchengladbach, Bundesliga'da yer alan takımlar arasında en uzun yenilmezlik serisine sahip olduğu rakibine konuk olacak (8 maç).

Gladbach ile oynadığı son beş Bundesliga maçının dördünü kaybeden Werder Bremen (1G), daha önceki 24 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (17G 7B).

Son Bundesliga maçında Freiburg'u 1-0 mağlup eden Werder Bremen, daha önceki yedi karşılaşmada bir puan toplayabilmişti (1B 6M).

Werder Bremen, Bundesliga tarihinde 26. maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor (21). Daha önce 26 maçın ardından 21 veya daha az puan toplayıp ligde kalmayı başaran tek takım Hoffenheim (2012/13'te 20 puan).

Bundesliga'da oynadığı son yedi iç saha maçını kaybeden Werder Bremen, kulüp tarihinin en uzun serisini yaşıyor.

Bundesliga'da çıktığı son üç maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Bremen oyuncusu Leonardo Bittencourt (1 gol & 2 asist), daha önceki 23 karşılaşmada iki gol katkısı yapabilmişti.

2019/20 Bundesliga sezonunun ikinci yarısında oynadığı 10 maçta 16 gol yiyen Mönchengladbach, ligin ilk devresinde kalesinde 18 gol görmüştü.

Son sekiz Bundesliga maçında en az birer gol yiyen Gladbach, tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2010/11'de yaşamıştı (11 maç).

Mönchengladbach, Bundesliga'da 1994/95'ten bu yana ilk kez üst üste dört dış saha maçı kazanmak için sahaya çıkıyor.

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