Fortuna Sittard hangi ligde? İşte kulüple ilgili tüm bilgiler...
Son günlerde Fortuna Sittard'ın adı sıkça gündeme gelmeye başladı. Peki Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Renkleri ne ve kulübün başkanı kim? Değeri ne kadar? İşte kulüp hakkında tüm bilgiler...
Son günlerde tamamen ya da hisse olarak satılacağı iddia edilen Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ülkemizde de büyük bir gündem oluşturuyor. Futbol severler ise arama motorlarında en çok Fortuna Sittard'ın hangi ligde yer aldığını, güncel piyasa değerini ve başkanının kim olduğunu aratıyor.
FORTUNA SITTARD HANGİ LİGDE YER ALIYOR?
1 Temmuz 1968 tarihinde Hollanda'nın Sittard şehrinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) yer alıyor.
Bu sezon yaşanan corona virüsü salgını süreci öncesinde 16. sırada yer alan Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin iptal edilmesiyle birlikte önümüzdeki yıl da Eredivisie'de yer almayı garantiledi.
FORTUNA SITTARD'IN BAŞKANI KİMDİR?
İş adamı Işıtan Gün, 2016 yılında kulübü satın aldı. 2017-18 sezonunda ise takım Hollanda Eredivisie'ye çıkma başarısı gösterdi.
1975'te Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York'ta öğrenim gördü.
Enerji sektöründe finans ve iş geliştirme konularında yöneticilik yapan Işıtan Gün, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı.
FORTUNA SITTARD TARİHİ
Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan kulüptür. Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselmiştir. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşamıştır
.FORTUNA SITTARD'IN KADRO DEĞERİ NEDİR?
Hollanda Eredivisie'de corona virüsü nedeniyle iptal edilen sezonu 16. sırada kapatan Fortuna Sittard'ın kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. Kulübün güncel piyasa değeri ise 12,15 milyon euro...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı