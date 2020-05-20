Fortuna Sittard hangi ligde? İşte kulüple ilgili tüm bilgiler...

Son günlerde Fortuna Sittard'ın adı sıkça gündeme gelmeye başladı. Peki Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Renkleri ne ve kulübün başkanı kim? Değeri ne kadar? İşte kulüp hakkında tüm bilgiler...

Son günlerde tamamen ya da hisse olarak satılacağı iddia edilen Hollanda ekibi Fortuna Sittard, ülkemizde de büyük bir gündem oluşturuyor. Futbol severler ise arama motorlarında en çok Fortuna Sittard'ın hangi ligde yer aldığını, güncel piyasa değerini ve başkanının kim olduğunu aratıyor.

FORTUNA SITTARD HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

1 Temmuz 1968 tarihinde Hollanda'nın Sittard şehrinde kurulan Fortuna Sittard, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) yer alıyor.

Bu sezon yaşanan corona virüsü salgını süreci öncesinde 16. sırada yer alan Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nin iptal edilmesiyle birlikte önümüzdeki yıl da Eredivisie'de yer almayı garantiledi.

FORTUNA SITTARD'IN BAŞKANI KİMDİR?

İş adamı Işıtan Gün, 2016 yılında kulübü satın aldı. 2017-18 sezonunda ise takım Hollanda Eredivisie'ye çıkma başarısı gösterdi.

1975'te Ankara'da dünyaya gelen Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi ve City University New York'ta öğrenim gördü.

Enerji sektöründe finans ve iş geliştirme konularında yöneticilik yapan Işıtan Gün, Ünal Aysal başkanlığındaki Galatasaray'da da yöneticilik yaptı.

FORTUNA SITTARD TARİHİ

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan kulüptür. Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselmiştir. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşamıştır

.FORTUNA SITTARD'IN KADRO DEĞERİ NEDİR?

Hollanda Eredivisie'de corona virüsü nedeniyle iptal edilen sezonu 16. sırada kapatan Fortuna Sittard'ın kadrosunda 29 futbolcu yer alıyor. Kulübün güncel piyasa değeri ise 12,15 milyon euro...

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