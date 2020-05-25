Bundesliga'da dev maç! Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Almanya Bundesliga corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında ilk geri dönen lig oldu. 27. hafta muhteşem bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. B. Dortmund evinde lider Bayern Münih'i ağırlayacak. Gözler Lewandowski ve Haaland'da olacak. Peki, B. Dortmund-Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da gözler dev maça çevrildi. B. Dortmund-Bayern Münih bu hafta karşı karşıya geliyor.

GOL MAKİNELERİ LEWANDOWSKİ VE HAALAND

Bundesliga'nın 27. haftasında karşı karşıya gelecek olan 2 formda ekipte gözler yıldız golcülerde olacak. Geçtiğimiz hafta 40 gol barajını geçen Lewandowki ve 19 yaşındaki Haaland'ın performansı merak konusu oldu. Lewandowski bu sezon takımı adına 27 gol kaydetti. Haaland ise bu sezon 34 maça çıkmış ve 41 gol, 10 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

B.DORTMUND- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen mücadelelerden biri olan B. Dortmund-Bayern Münih mücadelesi yarın saat 19:30'da S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BORUSSİA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Dahoud, Emre Can, Guerreiro, Sancho, Brandt, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Coman, Müller, Goretzka, Perisic, Lewandowski

EN İYİ DEPLASMAN KARNESİ BAYERN MÜNİH'TE

Almanya'da deplasman karnesi en iyi olan takım Bayern Münih. Konuk ekip bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta; 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 37 gol gönderen Münih, bu alanda da ligin zirvesinde bulunuyor.

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