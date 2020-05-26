26 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04'te Suat Serdar sezonu kapattı!

Suat Serdar'dan kötü haber!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

ekiplerinden 04'te kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu 'dan kötü haber geldi. 23 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Sol dizinde ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için kesin sonucun ise detaylı incelemeler sonrasında belli olacak.

Alman ekibinde bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Suat, 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

Augsburg deplasmanda Schalke 04'ü devirdi haberin devamı

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