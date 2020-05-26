Schalke 04'te Suat Serdar sezonu kapattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te kariyerini sürdüren Türk asıllı Alman futbolcu Suat Serdar'dan kötü haber geldi. 23 yaşındaki oyuncunun sezonu kapattığı açıklandı.

Sol dizinde ciddi bir sakatlığı olduğu belirtilen 23 yaşındaki oyuncu için kesin sonucun ise detaylı incelemeler sonrasında belli olacak.

Alman ekibinde bu sezon 22 karşılaşmaya çıkan Suat, 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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