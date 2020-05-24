24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Schalke 04 0-3 Augsburg | MAÇ SONUCU

Schalke 04 evinde kayıp
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

Bundesliga'nın 27. haftasında , deplasmanda 04'ü 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek corona virüsü salgını sonrası başlayan ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında 04 ile , Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanışan Augsburg, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ikinci maçtan da mağlubiyetini alan Schalke 04 ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

OZAN SÜRE ALMADI, AHMED 56'DA GİRDİ

Schalke 04 forması giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan süre almazken, Ahmed Kutucu 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.30'da sahasında Augsburg'u konuk edecek. Schalke 04 ise aynı gün ve aynı saatte deplasmanına konuk olacak.

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