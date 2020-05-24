Bundesliga: Schalke 04 0-3 Augsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Ligi Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg, deplasmanda Schalke 04'ü 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek corona virüsü salgını sonrası başlayan ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Bundesliga'nın 27. haftasında Schalke 04 ile Augsburg, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanışan Augsburg, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ikinci maçtan da mağlubiyetini alan Schalke 04 ise 37 puanla 8. sırada kaldı.

OZAN SÜRE ALMADI, AHMED 56'DA GİRDİ

Schalke 04 forması giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Ozan Kabak süre almazken, Ahmed Kutucu 56. dakikada oyuna dahil oldu.

Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.30'da sahasında Augsburg'u konuk edecek. Schalke 04 ise aynı gün ve aynı saatte Fortuna Düsseldorf deplasmanına konuk olacak.

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