Bundesliga: Schalke 04 0-3 Augsburg | MAÇ SONUCU
Almanya Ligi Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg, deplasmanda Schalke 04'ü 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup ederek corona virüsü salgını sonrası başlayan ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Bundesliga'nın 27. haftasında Schalke 04 ile Augsburg, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 6. dakikada Löwen, 76. dakikada Sarenren-Bazee ve 90+1. dakikada Cordova'nın attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanışan Augsburg, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Corona virüsü pandemisinin ardından çıktığı ikinci maçtan da mağlubiyetini alan Schalke 04 ise 37 puanla 8. sırada kaldı.
OZAN SÜRE ALMADI, AHMED 56'DA GİRDİ
Schalke 04 forması giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolculardan Ozan Kabak süre almazken, Ahmed Kutucu 56. dakikada oyuna dahil oldu.
Bundesliga'nın 27. haftasında Augsburg, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.30'da sahasında Augsburg'u konuk edecek. Schalke 04 ise aynı gün ve aynı saatte Fortuna Düsseldorf deplasmanına konuk olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı