26 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Zlatan Ibrahimovic'in sakatlık durumunu duyurdu!

Milan'dan Ibra açıklaması! Sakatlık durumu...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

Kariyerini İtalya Serie A takımlarından Milan'da sürdüren İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, antrenman sırasında sakatlanmıştı. Konuyla ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten açıklama geldi.

Milan'ın İsveçli yıldızı 'ten iyi haber geldi. Dün idmanda yaşadığı sakatlık sonra aşil tendomunun koptuğu ve futbol hayatının tehlikede olduğu iddia edilen İbrahimovic'in bugün yapılan testler sonucu durumunun o kadar da korkunç olmadığı açıklandı. Baldır kasında yaralanma tespit edilen İsveçli yıldızın tedavisine başlandığı ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

38 yaşındaki futbolcu, 10 gün sonra bir teste daha gireceği öğrenildi.

Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Werder Bremen - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Werder Bremen - B. Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Klopp milli yıldızı istedi! Klopp milli yıldızı istedi!
️Ronaldo futbol topuyla bunu da yaptı! Antrenmanda... ️Ronaldo futbol topuyla bunu da yaptı! Antrenmanda...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör