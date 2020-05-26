26 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda Eredivisie'de AZ Alkmaar'ın liderlik için yaptığı itiraz reddedildi

Liderlik itirazı kabul görmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 Giriş Tarihi: 26.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle liglere ilk etapta ara veren, daha sonrasında devam ettirmeyip iptal eden , 'ın liderlik için yaptığı itirazı kabul etmedi. Alkmaar, lider Ajax'ı 2 maçta da yenmiş ve aynı puana sahipti.

, 'ın itirazını kabul etmedi. Geçtiğimiz ay corona virüsü sebebiyle ligleri iptal ettiğini ve sıralamayı aynen kabul ederek şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklayan Hollanda Futbol Federasyonu'na AZ Alkmaar'dan itiraz geldi. Ajax'ı sezon içinde her 2 maçta da yendiğini belirterek lider olmayı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne lider olarak katılmaları gerektiğini belirten AZ Alkmaar'ın bu talebi, federasyon tarafından kabul görmedi. Ligde 56 puanı bulunan iki takımdan Ajax'ın 45 averajı bulunurken AZ Alkmaar'ın ise averajı ise 37. Alkmaar sezonun ilk maçında sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup ederken, ligin ikinci yarısında oynanan maçı da deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdular! haberin devamı

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