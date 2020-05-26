Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası spor faaliyetleri tüm dünyada sekteye uğramış ve bu durum kulüpleri maddi anlamda darboğaza sürüklemişti. Pandemi nedeniyle birçok takım farklı önlemler almaya başlarken, İtalyan ekibi Roma'dan da milli yıldızımız Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...