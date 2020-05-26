26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrası spor faaliyetleri tüm dünyada sekteye uğramış ve bu durum kulüpleri maddi anlamda darboğaza sürüklemişti. Pandemi nedeniyle birçok takım farklı önlemler almaya başlarken, İtalyan ekibi Roma'dan da milli yıldızımız Cengiz Ünder'le ilgili flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 09:55
ABONE OL
  • 1
  • 12
Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

Corona virüs pandemisinden ciddi şekilde etkilenen İtalya, yavaş yavaş toparlanıyor ancak salgının etkileri uzun süre sürecek gibi.


  • 2
  • 12
Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

2 aydır futbol maçlarının oynanaması, gelirlerin olmaması derken futbol kulüpleri ekonomik olarak çok zor günler yaşıyor.

  • 3
  • 12
Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

İtalya'da futbol maçlarının geleceği için 14 Haziran'dan sonra karar verilecek. Takımlar ise antrenmanlara başladı.

  • 4
  • 12
Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

Hürriyet'in derlediği habere göre, Serie A'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kulübü de virüsten çok etkilendi ve ekonomik kriz yaşıyor.

  • 5
  • 12
Roma'nın kurtuluş reçetesi Cengiz Ünder! Corona virüsü sonrası...

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Roma, bu nedenle küçülmeye gitme kararı aldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör