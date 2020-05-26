Juventus ve İnter Timo Werner transferi için yarışıyor!
Son yıllarda RB Leipzig formasıyla muhteşem performanslara imza atan Timo Werner, Avrupa'nın gözdesi konumunda. Bu sezon 3 kez hat-trick yapmayı başaran yıldız isim için İtalya Serie A'nın iki dev kulübü devreye girdi. Juventus ve İnter yıldız isim için kıyasıya yarışıyor.
Leipzig'in yıldız forveti Timo Werner için dünya devleri devreye girmeye devam ediyor. Avrupa'nın dev kulüpleri Alman golcüyü sosyal medya hesaplarından takip etmeye başladı.
Başta Liverpool, İnter ve Juvetus Timo Werner'in en ciddi talipleri olarak görülüyor. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre İnter ile Juventus, bu transfer için ciddi bir rekabet içine girebilir.
BAYERN MÜNİH VE BARCELONA'DA TALİP
23 yaşındaki yıldız futbolcu için Liverpool, İnter, Juventus'un dışında Bayern Münih ve Barcelona'nın da adı geçiyor.
YURT DIŞINA AÇILMAK İSTİYOR
Timo Werner Bild'e verdiği röportajda, "Bayern harika bir kulüp fakat transfer olacaksam yurt dışında bir kulübü tercih ederim" ifadelerini kullandı.
Werner için Leipzig 70 milyon Euro transfer bedeli istiyor. Werner bu sezon 38 maçta, 30 gol ve 12 asist ile oynadı.
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