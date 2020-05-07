Son dakika: Hollanda'da yeni sezonun başlangıç tarihi açıklandı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını nedeniyle 2019-20 sezonu iptal edilen Hollanda'da 2020-21 sezonunun 1 Eylül tarihinde başlayacağı açıklandı.

Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun iptal edildiğini duyurmuştu. Hollanda hükümeti, bu kararın ardından liglerin yeni sezonunun 1 Eylül'den itibaren başlayacağını açıkladı.

İşte yapılan açıklama:

"Profesyonel futbol maçları da dahil olmak üzere spor etkinlikleri 1 Eylül'den itibaren seyirci olmadan gerçekleşebilir."

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