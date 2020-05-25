Zlatan Ibrahimovic'in sakatlığı ciddi!
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren ve Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic, antrenman sırasında sakatlık geçirmişti. İsveçli forvetin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
İtalya Ligi Serie A ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic şoku yaşanıyor.
Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrasında idmanlarını sürdüren İtalyan devinde bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan İsveçli golcünün sakatlığının ciddi olduğu belirtildi.
Sky Sports'un haberine göre Zlatan Ibrahimovic, antrenmanda şut çalışması yaparken aşil tendonundan sakatlandı. Golcü oyuncunun sahalara dönüş tarihinin Milan sağlık ekibinin çekeceği MR sonucunda belli olacağı da aktarıldı.
38 yaşındaki yıldız futbolcu, sene başında yine benzer bir sakatlık yaşamış, ocak ve şubat aylarındaki maçları kaçırmıştı.
Bu sezon Milan forması ile 10 karşılaşmaya çıkan Zlatan, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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