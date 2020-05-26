Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?
Bundesliga'nın 28. haftası muhteşem bir maça sahne oluyor. Şampiyonlar ligi hedefinde olan Bayer Leverkusen, sahasında UEFA Avrupa Ligi hedefinde olan Wolfsburg'u ağırlıyor. Futbolseverler merakla maçı bekliyor. Peki, Bayer Leverkusen-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenecek?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga, ilk başlayan lig oldu. Muhteşem maçlara sahne olan Bundesliga'da Bayer Leverkusen-Wolfsburg bu hafta karşı karşıya geliyor.
BAYER LEVERKUSEN KONUMUNU KAYBETMEK İSTEMİYOR
Bundesliga'nın 28. haftasında Şampiyonlar Ligi hedefini kaybetmek istemeyen Bayer Leverkusen, sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah, Kevin Volland ve Lars Bender sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Wolfsburg'da ise Admir Mehmedi, Ignacio Camacho, Josuha Guilavogui, Mamadou Karamoko, Paulo Otavio, William ve Yannick Gerhardt'ın sakatlıkları bulunuyor.
BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MUHTEMEL 11'LER
Bayer Leverkusen: Hradecky; Weiser, Tapsoba, Sven Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Kerem; Diaby, Amiri, Wirtz; Havertz
Wolfsburg: Casteels, Mbabu, Knoche, Brooks, Tisserand, Schlager, Arnold, Steffen, Marmoush, Brekalo, Weghorst
BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
26 Mayıs Salı günü Bay Arena'da oynanacak karşılaşma saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport2'den canlı yayınlanacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)
Wolfsburg ile oynadığı son 34 Bundesliga maçında da gol sevinci yaşayan Leverkusen, lig tarihinde bir takımın aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Wolfsburg ile oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Leverkusen (5G 2B), daha önceki sekiz karşılaşmanın altısından mağlup ayrılmıştı (1G 1B).
Leverkusen'e konuk olduğu son beş Bundesliga maçında sekiz puan toplayan Wolfsburg (2G 2B 1M), daha önceki 17 karşılaşmadan dört puan çıkarabilmişti (4B 13M).
Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ikinci yarılarındaki ilk 10 maçlar itibarıyla en fazla puan topladığı (25) ve en fazla gol attığı (29) sezonu oynuyor.
Sahasında oynadığı son yedi resmi maçı kazanan Leverkusen, daha uzun bir seriyi en son Christoph Daum yönetiminde yakalamıştı (1996/97'de 11 maç).
Leverkusen forması giyen Kai Havertz, Bundesliga'da çıktığı son altı maçta da en az bir gole doğrudan katkı sağladı.
Son Bundesliga maçında Dortmund'a 2-0 kaybeden Wolfsburg, daha önceki yedi karşılaşmada mağlubiyet almamıştı (4G 3B).
Wolfsburg oyuncusu Wout Weghorst, bu sezon Bundesliga'da attığı 11 golün sekizini deplasmanda kaydetti.
Bundesliga'da oynadığı son dört dış saha maçında mağlubiyet almayan Wolfsburg, daha uzun bir seriyi en son Aralık 2014-Mart 2015'te yakalamıştı (5 maç)
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