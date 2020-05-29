29 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı

DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 Giriş Tarihi: 29.05.2020

(Bundesliga) kulüplerinden , altyapıdan sorumlu teknik direktör ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " ile iş birliğimizi sonlandırmak için karşılıklı anlaşmaya varılmıştır." denilerek Alman teknik adama hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

'de , Eskişehirspor ve 'u çalıştıran 54 yaşındaki Skibbe, 1 Temmuz 2019'da 'un altyapı takımlarının teknik sorumlusu olarak göreve getirilmişti.

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