25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma akademisinde forma giyen Joseph Bouasse 21 yaşında hayatını kaybetti!

Joseph Bouasse 21 yaşında hayatını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

A Milli Takımı'mızın yıldız ismi 'in formasını giydiği Serie A ekiplerinden 'nın akademisinde forma giyen 21 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Serie A'nın köklü kulüplerinden 'nın akademisinde forma giyen 21 yaşıdaki Kamerunlu genç yıldız adayı 21 yaşında hayatını kaybetti. 'in de formasını giydiği Roma'da büyük üzüntü hakim.

JOSEPH BOUASSE MÜLTECİ OLARAK GELMİŞTİ

italya'ya 16 yaşındayken mülteci olarak gelen orta saha oyuncusu, diğer Kamerunlu gençler gibi Avrupa'da yeni bir hayat kurmak ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için geldi. 16 yaşında Roma'ya gelen genç isim bir aracı sayesinde Roma akademisine girmeyi başardı. Genç oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Dündar Keşaplı: 28 Mayıs'ta nihai kararın alınması bekleniyor

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Roma kararını verdi! İşte istenilen rakam Roma kararını verdi! İşte istenilen rakam
Çağlar dünyaca ünlü teknik adamın listesinde! Çağlar dünyaca ünlü teknik adamın listesinde!
Bundesliga'da dev maç! Bundesliga'da dev maç!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör