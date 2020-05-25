Roma akademisinde forma giyen Joseph Bouasse 21 yaşında hayatını kaybetti!

A Milli Takımı'mızın yıldız ismi Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın akademisinde forma giyen Joseph Bouasse 21 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Roma'nın akademisinde forma giyen 21 yaşıdaki Kamerunlu genç yıldız adayı Joseph Bouasse 21 yaşında hayatını kaybetti. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da büyük üzüntü hakim.

JOSEPH BOUASSE MÜLTECİ OLARAK GELMİŞTİ

italya'ya 16 yaşındayken mülteci olarak gelen orta saha oyuncusu, diğer Kamerunlu gençler gibi Avrupa'da yeni bir hayat kurmak ve futbolcu olma hayalini gerçekleştirmek için geldi. 16 yaşında Roma'ya gelen genç isim bir aracı sayesinde Roma akademisine girmeyi başardı. Genç oyuncu geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

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