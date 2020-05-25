25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Mario Götze'ye talip oldu!

Götze milli yıldızla takım arkadaşı oluyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.05.2020

Bundesliga ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren 'nin sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı açıklanmıştı. Alman futbolcu için 'nun da formasını giydiği Milan talip oldu.

Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren 'da yıldız isim , 4 senedir formasını giydiği Alman ekibine sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, ayrılığı doğruladığı 28 yaşındaki futbolcunu için İtalyan devi Milan'ın ise devrede olduğu öğrenildi. Yıldız isim ile görüşmelere başlayacak olan Milan'ın, Götze'den yıllık ücretinde belli oranda indirim isteyecek.

Milan'ın, Alman yıldıza, yıllık net 2,5-3 milyon Euro arasında bir teklifle gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Dortmund'un yıldızı ayrılıyor! Açıklandı haberin devamı

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