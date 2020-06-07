Werder Bremen 0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında Werder Bremen sahasında Wolfsburg'u ağırladı. Konuk ekip 82. dakikada Weghorst'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Werder Bremen ile Wolfsburg, WeserStadion'da kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 82. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle 1-0 mağlup ederek 6. sıra için iddiasını sürdürdü.

Werder Bremen'de forma giyen Türk futbolcular Nuri Şahin ve Ömer Bayrak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadılar.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 45'e çıkararak 6. sıraya yükseldi. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Werder Bremen ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da sahasınad Freiburg'u ağırlayacak. Werder Bremen ise aynı gün ve aynı saatte Paderborn deplasmanına konuk olacak.

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