07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Werder Bremen 0-1 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Dev maçta tek gol 3 puan!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta karşılaşmasında sahasında Wolfsburg'u ağırladı. Konuk ekip 82. dakikada Weghorst'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında ile Wolfsburg, WeserStadion'da kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 82. dakikada Wout Weghorst'un attığı golle 1-0 mağlup ederek 6. sıra için iddiasını sürdürdü.

Werder Bremen'de forma giyen Türk futbolcular ve Ömer Bayrak, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadılar.

Wolfsburg bu sonuçla puanını 45'e çıkararak 6. sıraya yükseldi. Bu sezonki 17. yenilgisini alan Werder Bremen ise 25 puanla 17. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg, 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da sahasınad Freiburg'u ağırlayacak. Werder Bremen ise aynı gün ve aynı saatte Paderborn deplasmanına konuk olacak.

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