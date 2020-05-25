25 Mayıs 2020, Pazartesi

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Dündar Keşaplı: 28 Mayıs'ta nihai kararın alınması bekleniyor

İtalya Serie A yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle askıya alınmıştı. Çizme'de liglerin akıbetinin ne olacağı belirsizliğini korurken, 28 Mayıs Perşembe günü nihai kararın çıkması bekleniyor. Ülkedeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Dündar Keşaplı aktardı. Keşaplı, "28 Mayıs'ta nihai kararın alınması bekleniyor. Liglerin başlagıç tarihinin 14 veya 20 Haziran olabileceği söyleniyor " dedi ve Roma'nın Cengiz Ünder için 30 milyon Euro bonservis bedeli istediğini de sözlerine ekledi.
25.05.2020
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