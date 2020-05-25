25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa'da yaşa dışı futbol maçı! Tam 400 kişi...

Fransa'da yaşa dışı futbol maçı! Tam 400 kişi...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.05.2020

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan 'da pandemi nedeniyle profesyonel ligler tescil edilirken, Strasbourg'da oynanan yerel maç gündem oldu. Mücadeleyi izlemek için toplanan 400 taraftar, polis müdahalesiyle dağıtıldı.

Corona virüsünün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan 'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti. Fransa'da en çok vakanın olduğu bölgelerden birisi olan ve 'Kırmızı bölge' ilan edilen Strasbourg'da akıl almaz bir olay yaşandı. Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı izlemek için saha kenarına geldi. 400 taraftarın izlediği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından 'Yasa dışı maç' olarak nitelendirildi. Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin müdahalesi bazı taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Futbol hayatı mı bitiyor? Ibrahimovic... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Futbol hayatı mı bitiyor? Ibrahimovic... Futbol hayatı mı bitiyor? Ibrahimovic...
Roma kararını verdi! İşte istenilen rakam Roma kararını verdi! İşte istenilen rakam
Çağlar dünyaca ünlü teknik adamın listesinde! Çağlar dünyaca ünlü teknik adamın listesinde!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör