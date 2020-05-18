18 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlar Söyüncü'nün menajerinden transfer açıklaması! Barcelona ve PSG...

Çağlar'ın menajerinden transfer açıklaması! Barcelona ve PSG...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 Giriş Tarihi: 18.05.2020

İngiltere ekiplerinden 'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün menajeri , oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğru, İngiliz ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız futbolcunun Barcelona'ya transfer olabileceğini söylerken, PSG'nin de milli futbolcuyla ilgilendiğini belirtti.

İngiltere 'de forması giyen Çağlar Söyüncü'nün menajeri , milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İspanyol gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.

PSG'NİN DE İLGİSİ VAR

Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün Liverpool olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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