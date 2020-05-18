Çağlar Söyüncü'nün menajerinden transfer açıklaması! Barcelona ve PSG...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğru, İngiliz ekibinde gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren yıldız futbolcunun Barcelona'ya transfer olabileceğini söylerken, PSG'nin de milli futbolcuyla ilgilendiğini belirtti.

İngiltere Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İspanyol gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Teklif yapmışlardı ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesinin daha doğru olacağını düşündük. Bu yüzden Freiburg'u seçtik" dedi.

PSG'NİN DE İLGİSİ VAR

Mustafa Doğru ayrıca, Premier Lig'de Çağlar'ı transfer edebilecek tek kulübün Liverpool olduğunu da belirtirken, Fransız ekibi PSG'nin milli futbolcuya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Çağlar Söyüncü bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Milli stoperin, kulübü Leicester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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