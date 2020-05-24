25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Mainz 05 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

RB Leipzig deplasmanda farka koştu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

Bundesliga'nın 27. haftasında RB , deplasmanda 'i 5-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 48 ve 75. dakikalarda Timo Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer kaydetti.

'nin 27. haftasında ile RB , Coface Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede konuk takım, rakibini 11, 48 ve 75. dakikalarda Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer'in golleriyle mağlup ederek bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

RB Leipzig, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Mainz 05 ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.30'da sahasında Hertha 'i ağırlayacak. Mainz 05 ise aynı gün saat 21.30'da Union Berlin deplasmanına konuk olacak.

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