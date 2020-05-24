Bundesliga: Mainz 05 0-5 RB Leipzig | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Bundesliga'nın 27. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Mainz 05'i 5-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 11, 48 ve 75. dakikalarda Timo Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer kaydetti.

Almanya Ligi'nin 27. haftasında Mainz 05 ile RB Leipzig, Coface Arena'da karşı karşıya geldi. Corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede konuk takım, rakibini 11, 48 ve 75. dakikalarda Werner, 23. dakikada Poulsen ve 36. dakikada Sabitzer'in golleriyle mağlup ederek bu sezonki 15. galibiyetini aldı.

RB Leipzig, bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Bu sezonki 16. yenilgisini alan Mainz 05 ise 27 puanla 15. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, 27 Mayıs Çarşamba günü TSİ 19.30'da sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. Mainz 05 ise aynı gün saat 21.30'da Union Berlin deplasmanına konuk olacak.

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