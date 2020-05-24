24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Köln 2-2 Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU

Kenan'ın golü galibiyete yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 Giriş Tarihi: 24.05.2020

Bundesliga'nın 27. haftasında , milli futbolcu Kenan Karaman'ın gol attığı karşılaşmada Köln'le deplasmanda berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren ile Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam eden Köln karşı karşıya geldi.

RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Fortuna Düsseldorf'un golleri Kenan Karaman ve Erik Thommy'den gelirken Köln'ün gollerini Anthony Modeste, Jhon Cordoba kaydetti..

İLK 11'LER

Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy, Skrzybski, Stöger, Kenan Karaman

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