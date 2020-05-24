Bournemouth'ta bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ikinci kez yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi. Kulüpte haftada iki kez Covid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.







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