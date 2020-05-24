24 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bournemouth'ta bir oyuncunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Premier Lig ekibine corona virüsü şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.05.2020

İngiltere ekiplerinden , bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ikinci kez yapılan corona virüsü testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.

Adı açıklanmayan futbolcunun bir sonraki teste kadar 7 gün boyunca karantinada kalacağı belirtildi. Kulüpte haftada iki kez Covid-19 testi yapıldığı, futbolcu ve personelin sağlığı için tesislerde önlemlerin sürdüğü bildirildi.

Premier Lig'de corona virüsü şoku! haberin devamı




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