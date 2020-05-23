23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya Başbakanı duyurdu! İşte La Liga'nın başlangıç tarihi

La Liga başlıyor! İşte o tarih
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

Son dakika haberine göre; yeni tip corona virüsü (Covid-19) dolayısıyla ara verilen 'nın ne zaman başlayacağını Pedro Sanchez duyurdu. Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayacabileceğini açıkladı.

Son olarak 8 Mart'ta oynanan 'nın ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglere 12 Haziran'da başlamak istediklerini açıklamıştı.

BAŞBAKAN DUYURDU!

İspanya Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurdu.

La Liga'da karar verildi! Antrenmanlar... haberin devamı

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