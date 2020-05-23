23 Mayıs 2020, Cumartesi
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İspanya Başbakanı duyurdu! İşte La Liga'nın başlangıç tarihi
Son dakika haberine göre; yeni tip corona virüsü (Covid-19) dolayısıyla ara verilen La Liga'nın ne zaman başlayacağını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez duyurdu. Sanchez, La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayacabileceğini açıkladı.
Son olarak 8 Mart'ta oynanan İspanya La Liga'nın ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde La Liga Başkanı Javier Tebas, corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglere 12 Haziran'da başlamak istediklerini açıklamıştı.
BAŞBAKAN DUYURDU!
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada La Liga'nın 8 Haziran'dan itibaren başlayabileceğini duyurdu.
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