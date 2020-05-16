16 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz

Messi: Arayı iyi değerlendirmeliyiz
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Lionel Messi, takımdaki performasın yükselmemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olmadığını söyledi.

Lionel Messi, takımdaki performasın yükselmemesi halinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olmadığını söyledi. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, koronavirüs nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan karlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli. O zaman kendi seviyemizi tespit edip, nereye kadar ilerleyebileceğimizi anlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Son maçlarda gösterdiğimiz performanla, başarı imkansız gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.
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