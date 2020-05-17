Son dakika: La Liga yönetimi kararını verdi! 18 Mayıs'tan itibaren...

Son dakika corona virüsü gelişmesi... Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ertelenen liglerden La Liga'da, oyuncuların 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenmanlara başlayacağı iddia edildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle zor günlerden geçen İspanya'da, futbola yeniden dönüş için adımlar atılıyor. İlk olarak La Liga ekiplerine 18 Mayıs'tan itibaren küçük gruplar halinde antrenman yapma izni verilmişti.

Equipe'te yer alan habere göre La Liga yönetiminde görevli bir kişi bu iznin 18 Mayıs'tan itibaren tüm kulüplere verileceğini bildirdi. Bu doğrultuda Espanyol, Leganes, Getafe ve Valladolid gibi corona virüsünden en fazla etkilenen bölgelerin takımları da idmanlara çıkabilecek.

Bu adımlar futbolda normalleşmenin başladığı şeklinde yorumlandı. La Liga patronu Javier Tebas daha önce bir televizyon yayınında La Liga'nın başlangıç tarihi için 12 Haziran'ı işaret etmişti.

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