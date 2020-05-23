Mario Götze Borussia Dortmund'dan ayrılıyor

Almanya Bundesliga, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 2 aydan uzun bir süre sonra yeniden başladı. 26. hafta karşılaşmasında sahasında Schalke 04'ü ağırlayan sarı-siyahlar, derbiden 4-0'lık net bir galibiyet elde etti. Dortmund'a kötü haber ise genç oyuncusu Dan-Axel Zagadou'dan geldi.