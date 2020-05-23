23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'ye Mert Çetin müjdesi!

Fenerbahçe'ye Mert Çetin müjdesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

ekiplerinden Galatasaray ve 'nin kadrosuna katmak istediği milli yıldız 'den müjdeli haber geldi. İtalyan devi Roma'nın Seria'da bir takıma kiralamak istediği Mert Çetin'in Türkiye'de bir takıma gelmeyi istediği iddia edildi.

ve Galatasaray'ın peşinde olduğu için Roma'nın planı, oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaktı. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler'in Mert'i bir sezonluğuna kadrosuna katma planı zora girmişti. Ancak Mert Çetin'in tercihini Türkiye'den bir takımdan yana kullanmak istemesi, heyecan yarattı.

Mert Çetin bombası! Roma'nın önceliği Fenerbahçe haberin devamı

Mert Çetin, önümüzdeki sene düzenlenecek olan EURO 2020'de kadrosunda olmanın hayalini kuruyor. 23 yaşındaki stoper bu nedenle daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma kiralanmak istiyor. Mert, Türkiye'den bir takıma gelmesi halinde daha çok oynayıp 'in daha rahat dikkatini çekebileceğine inanıyor. Roma'nın bu konuda başarılı futbolcuya zorluk çıkarması beklenmiyor. Fenerbahçe, sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu aracılığıyla bu transferi bitirmek istiyor.

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