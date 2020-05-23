Bundesliga: Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Almanya Ligi Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ve 74. dakikada Hinteregger (k.k.) kaydetti.
Corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 27'nci haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.
Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'in gollerini 17'nci dakikada Leon Goretzka, 41'inci dakikada Thomas Müller, 46'ncı dakikada Robert Lewandowski, 61'inci dakikada Alphonso Davies atarken, 74'üncü dakikada Hinteregger'in topu kendi kalesine göndermesiyle mücadelede toplamda 5 gol kaydetti. Eintracht Frankfurt'un gollerini ise 52 ve 55'inci dakikalarda Martin Hinteregger attı. Bayern Münih bu skorla 61 pauna ulaşarak liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise son 5 maçta galibiyet alamayarak 28 puanda kaldı.
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